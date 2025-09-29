Regionali Marche exit poll | Acquaroli avanti

Imolaoggi.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente delle Marche ricandidato per il centrodestra, Francesco Acquaroli, sta in una forbice tra il 49% e il 53% dei consensi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

regionali marche exit poll acquaroli avanti

© Imolaoggi.it - Regionali Marche, exit poll: Acquaroli avanti

In questa notizia si parla di: regionali - marche

Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

regionali marche exit pollElezioni regionali Marche, exit poll e risultati: Acquaroli avanti su Ricci - Marche, Francesco Acquaroli avanti su Matteo Ricci per gli Istant poll. Da iltempo.it

regionali marche exit pollRisultati elezioni regionali Marche 2025, exit poll: ecco chi è in testa - Ricordiamo che i principali candidati sono il presidente uscente Francesco Acquaroli del Centrodestra e Matteo Ricci del Centrosinistra. Si legge su notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Marche Exit Poll