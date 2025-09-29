“Risultato deludente? Va accettato. Gli elettori hanno votato, ma questo schema deve proseguire, quello di un ‘Campo largo’ che deve ulteriormente allargarsi. Diciamolo chiaramente: Giorgia Meloni ha investito centinaia e centinaia di milioni di euro di soldi pubblici in questa campagna elettorale”. Così Angelo Bonelli, uno dei due leader di Alleanza Verdi Sinistra, commenta l’esito del voto nelle Marche e la vittoria del centrodestra. La mobilitazione a favore della Palestina e della Flotilla non hanno portato i voti sperati? “Questa battaglia che stiamo facendo non è per costruire consenso elettorale, è una battaglia per la vita e da questo punto di vista bisogna costruire questa battaglia per il rispetto del diritto internazionale e per il rispetto della difesa della vita perché s voltassimo le spalle al popolo palestinese penso che dovremmo smettere tutti quanti di fare politica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Regionali Marche, Bonelli commenta la sconfitta: “Centrodestra forte, bisogna insistere con il Campo largo”