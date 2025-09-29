Regionali Marche Bonelli commenta la sconfitta | Centrodestra forte bisogna insistere con il Campo largo
“Risultato deludente? Va accettato. Gli elettori hanno votato, ma questo schema deve proseguire, quello di un ‘Campo largo’ che deve ulteriormente allargarsi. Diciamolo chiaramente: Giorgia Meloni ha investito centinaia e centinaia di milioni di euro di soldi pubblici in questa campagna elettorale”. Così Angelo Bonelli, uno dei due leader di Alleanza Verdi Sinistra, commenta l’esito del voto nelle Marche e la vittoria del centrodestra. La mobilitazione a favore della Palestina e della Flotilla non hanno portato i voti sperati? “Questa battaglia che stiamo facendo non è per costruire consenso elettorale, è una battaglia per la vita e da questo punto di vista bisogna costruire questa battaglia per il rispetto del diritto internazionale e per il rispetto della difesa della vita perché s voltassimo le spalle al popolo palestinese penso che dovremmo smettere tutti quanti di fare politica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: regionali - marche
Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data
Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»
Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice
#Regionali #Marche @matteoricci ammette la sconfitta - X Vai su X
I primi instant poll delle elezioni regionali nelle Marche, elaborati per Sky Tg24 da YouTrend Tutti gli aggiornamenti sullo scrutinio https://shorturl.at/jhxHD - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Marche, rieletto Acquaroli: cosa ha detto Giorgia Meloni - La premier: “Gli elettori premiano suo lavoro, certa che continuerà con la stessa passione e determinazione". quotidiano.net scrive
Marche, risultati regionali diretta. Proiezioni: Aquaroli avanti 51%, Ricci 45,6%. Affluenza in calo attorno al 50% - Poi inizierà lo spoglio per i risultati che decreteranno la composizione nella XII ... Lo riporta leggo.it