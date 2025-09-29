Regionali Marche Acquaroli rieletto presidente | Ricci grida alla campagna impari

Francesco Acquaroli è stato rieletto presidente della Regione Marche. Dato vincitore dalle proiezioni e dallo spoglio, il governatore uscente di FdI, candidato della coalizione di centrodestra ha dato lo smacco allo sfidante, l’europarlamentare del Pd, Matteo Ricci. Supera il 51% mentre l’ex sindaco di Pesaro, sostenuto dal centrosinistra insieme al Movimento 5 Stelle, si ferma . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

