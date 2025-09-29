Regionali Marche | Acquaroli rieletto presidente FdI primo partito

Ildifforme.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Acquaroli rieletto presidente della Regione Marche. Dato vincitore dalle proiezioni e dallo spoglio, il governatore uscente di FdI, candidato della coalizione di centrodestra ha dato lo smacco allo sfidante, l’europarlamentare del Pd, Matteo Ricci. Supera il 51% mentre l’ex sindaco di Pesaro, sostenuto dal centrosinistra insieme al Movimento 5 Stelle, si ferma appena sopra . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

regionali marche acquaroli rieletto presidente fdi primo partito

© Ildifforme.it - Regionali Marche: Acquaroli rieletto presidente, FdI primo partito

In questa notizia si parla di: regionali - marche

Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

regionali marche acquaroli rielettoRegionali Marche, risultati in diretta. Acquaroli rieletto presidente. Meloni: «Elettori premiano suo lavoro». Ricci battuto. Fdi primo partito - Dopo gli exit poll e le prime proiezioni risulta di quasi sette punti il margine di vantaggio sullo ... Si legge su ilmessaggero.it

regionali marche acquaroli rielettoMarche, i risultati delle elezioni regionali 2025 in diretta | Youtrend: Acquaroli rieletto presidente. Affluenza definitiva al 50,01%, in calo di 10 punti - FdI primo partito al 24,1%, coalizione del centrodestra al 54,3%. corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Regionali Marche Acquaroli Rieletto