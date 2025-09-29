I marchigiani hanno riconfermato Francesco Acquaroli alla presidenza della Regione, Matteo Ricci ha ammesso la sconfitta. Francesco Acquaroli ha vinto le elezioni regionali nelle Marche. Il fedelissimo della premier Giorgia Meloni ha battuto il principale sfidante del PD Matteo Ricci, europarlamentare ed ex sindaco di Pesaro. (Ansa Foto) – notizie.com Alle urne si è recato il 50,1% degli aventi diritto: nelle Marche ha votato un cittadino su due, registrando un calo di quasi dieci punti rispetto alle elezioni del 2020 quando a votare fu il 59,7%. 🔗 Leggi su Notizie.com

Regionali Marche, Acquaroli confermato presidente. L'affondo di FdI al centrosinistra: "Volevate colpire Meloni, avete perso"