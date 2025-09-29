Regionali Marche 2025 | sconfitta di Matteo Ricci ed opportunità politica di centrosinistra

Si potrebbe a urne chiuse, e sempre col massimo del garantismo che vale per chiunque, riflettere sull’ opportunità politica della candidatura dell’europarlamentare Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro trovatosi indagato a pochi mesi dal voto regionale. Con il Pd che ha fatto quadrato rispetto alla sua candidatura per la presidenza Regione Marche. Nessun passo indietro da parte di nessuno. Matteo Ricci ha perso. E con Matteo Ricci ha perso il centrosinistra. Il nuovo presidente della Regione Marche è Francesco Acquaroli. Un Acquaroli bis, che porta avanti altri cinque anni di governo di centrodestra nelle Marche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it