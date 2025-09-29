Regionali Marche 2025 | sconfitta di Matteo Ricci ed opportunità politica di centrosinistra
Si potrebbe a urne chiuse, e sempre col massimo del garantismo che vale per chiunque, riflettere sull’ opportunità politica della candidatura dell’europarlamentare Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro trovatosi indagato a pochi mesi dal voto regionale. Con il Pd che ha fatto quadrato rispetto alla sua candidatura per la presidenza Regione Marche. Nessun passo indietro da parte di nessuno. Matteo Ricci ha perso. E con Matteo Ricci ha perso il centrosinistra. Il nuovo presidente della Regione Marche è Francesco Acquaroli. Un Acquaroli bis, che porta avanti altri cinque anni di governo di centrodestra nelle Marche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data
Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»
Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice
Regionali Marche, Bonelli commenta la sconfitta: “Centrodestra forte, bisogna insistere con il Campo largo” - Il leader dei Verdi analizza il voto nelle Marche: "Il centrosinistra deve costruire una piattaforma programmatica, non basta essere contro Meloni" ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Ancona luiFrancesco Acquaroli ha vinto le elezioni regionali nelle Marche - La riconferma del presidente uscente del centrodestra rafforza la coalizione guidata da Fratelli d’Italia, ma l’affluenza è crollata al cinquanta per cento. Lo riporta linkiesta.it