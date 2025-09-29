regionali marche 2025 oggi seggi aperti fino alle 15

Sono stati regolarmente riaperti oggi i 1.572 seggi elettorali delle Regionali 2025 nelle Marche, di cui 14 ospedalieri, che resteranno operativi fino alle 15 di oggi. In totale, sono 1milione e 325.689 gli elettori marchigiani chiamati alle urne per eleggere l’undicesimo presidente della Regione Marche e i 30 consiglieri della dodicesima legislatura. L’ultima rilevazione della affluenza alle urne è prevista per le 15. Alla chiusura dei seggi lo spoglio delle schede potrà essere seguito in diretta attraverso le pagine dedicate alle Elezioni regionali 2025. Tutte le informazioni sono disponibili nel portale www. 🔗 Leggi su Lapresse.it

