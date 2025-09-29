Regionali Marche 2025 exit poll | Acquaroli avanti su Ricci – La diretta

Regionali Marche 2025, urne chiuse alle 15 di lunedì 29 settembre. Si è votato per rinnovare il Consiglio Regionale e per eleggere il nuovo governatore. La sfida che si profila è quella tra il candidato di centrodestra e presidente uscente Francesco Acquaroli e quello di centrosinistra Matteo Ricci. Gli altri candidati sono: Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano), Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione). Regionali Marche 2025, lo spoglio in diretta Affluenza, exit poll e risultati delle elezioni regionali nelle Marche Inizio diretta: 290925 15:00 Fine diretta: 290925 23:59 15:11 290925 I exit poll Opinio-Rai, Acquaroli 48-52%, Ricci 46-50% Secondo il primo exit poll di Opinio-Rai il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Marche Francesco Acquaroli ha raccolto preferenze tra il 48 e il 52% mentre quello di centrosinistra Matteo Ricci tra il 46 e il 50%. 🔗 Leggi su Lapresse.it

