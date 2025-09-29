Regionali Marche 2025 Arianna Meloni | Vittoria Acquaroli ci riempie di orgoglio
“Un grande in bocca al lupo a tutti quelli che hanno permesso questa grande vittoria che ci riempie di orgoglio”. Lo ha detto la capa della segreteria politica di FdI Arianna Meloni nella sede elettorale di Francesco Acquaroli, appena rieletto alla guida della regione Marche dopo la vittoria nel 2020. “Cinque anni di lavoro, infaticabile, concreto, su tutto il territorio, non facile, che aveva una lunga storia di sinistra. Si confermano i nostri buoni programmi. È stata una bella campagna elettorale, mite, concreta, molto rispettosa, casa per casa, e questo sicuramente ha pagato. Siamo molto soddisfatti e siamo molto orgogliosi anche del fatto che Francesco Acquaroni è il secondo governatore di Fratelli d’Italia che viene riconfermato al secondo turno dopo cinque anni di governo, come già era successo a Marco Marsilio”, ha aggiunto la sorella della premier. 🔗 Leggi su Lapresse.it
