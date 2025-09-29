Regionali Marche 2025 | affluenza exit poll e risultati – La diretta
Regionali Marche 2025, urne chiuse alle 15 di lunedì 29 settembre. Si è votato per rinnovare il Consiglio Regionale e per eleggere il nuovo governatore. La sfida che si profila è quella tra il candidato di centrodestra e presidente uscente Francesco Acquaroli e quello di centrosinistra Matteo Ricci. Gli altri candidati sono: Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano), Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione). Regionali Marche 2025, lo spoglio in diretta Affluenza, exit poll e risultati delle elezioni regionali nelle Marche Inizio diretta: 290925 15:00 Fine diretta: 290925 23:59 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: regionali - marche
Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data
Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»
Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice
Elezioni Regionali Marche e Valle D'Aosta i risultati in diretta nello Speciale del Tgla7 - X Vai su X
I risultati delle elezioni regionali nelle Marche - facebook.com Vai su Facebook
Affluenza regionali Marche 2025, alle 23 è al 37,71%: i dati in diretta - Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino (40. Riporta ilrestodelcarlino.it
Elezioni Regionali Marche 2025, affluenza in calo al 37,71%: i marchigiani disertano le urne - Seggi aperti fino alle 15 di oggi per eleggere il nuovo presidente della Regione. Si legge su tag24.it