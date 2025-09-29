Regionali instant poll La7 | nelle Marche avanti Acquaroli governatore uscente del centrodestra Per Sky testa a testa con Ricci

Il centrodestra schiera il governatore uscente, Francesco Acquaroli; a sfidarlo, per il centrosinistra in formazione ampia, è il parlamentare europeo del Pd Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Regionali, instant poll La7: nelle Marche avanti Acquaroli, governatore uscente del centrodestra. Per Sky testa a testa con Ricci

In questa notizia si parla di: regionali - instant

Sky TG24: speciale elezioni regionali Marche con Il Confronto, Instant Poll e Trovapresidente

Elezioni #Regionali #Marche, gli instant poll: #Acquaroli avanti su #Ricci - X Vai su X

Sky TG24: speciale elezioni regionali Marche con Il Confronto, Instant Poll e Trovapresidente L’Italia si appresta ad affrontare una tornata decisiva di elezioni regionali, che coinvolgono milioni di elettori e ben sette regioni: Marche, Valle d’Aosta, Toscana, Ca - facebook.com Vai su Facebook

Marche, risultati elezioni regionali diretta. Instant poll La7: Aquaroli avanti 48,5/52,5%, Ricci 45.5/49,5%, altri 1/3% - Poi inizierà lo spoglio per i risultati che decreteranno la composizione nella XII ... Riporta msn.com

Elezioni regionali, urne chiuse nelle Marche: inizia lo spoglio, testa a testa Acquaroli-Ricci. Affluenza definitiva e primi exit poll. Segui la diretta - A breve l'affluenza definitiva (al momento, il dato parziale, è poco sopra il 50% complessivo) e i primi ... Come scrive corriereadriatico.it