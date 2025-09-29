Regionali in Valle d' Aosta è testa a testa tra Union Valdôtaine e centrodestra

A metà spoglio in Valle d'Aosta sono avanti le forze autonomiste (Union Valdotaine al 29% e Autonomisti di Centro al 14%), Pd all'8%. Nel centrodestra sorprende Forza Italia, che affianca Fratelli d’Italia (entrambi all’11%). Crollo della Lega, al 9%. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

