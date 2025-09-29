Regionali in Valle d' Aosta è testa a testa tra Union Valdotaine e centrodestra | Nelle Marche affluenza in calo | i risultati dalle 15
A metà spoglio in Valle d'Aosta sono avanti le forze autonomiste (Union Valdotaine al 29% e Autonomisti di Centro al 14%), Pd all'8%. Nel centrodestra sorprende Forza Italia, che affianca Fratelli d’Italia (entrambi all’11%). Crollo della Lega, al 9%. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Seggi chiusi per il primo giorno di voto alle regionali nelle Marche: in Valle d’Aosta attesa per lo spoglio
Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025, la data: quando si vota
Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025: come funziona il sistema di voto
Elezioni regionali, i risultati: in Valle d’Aosta in testa l’Union Valdotaine. Nelle Marche si vota fino alle 15 | La diretta - Quando sono state scrutinate il 40,28% delle schede, l’ Union Valdotaine resta la lista più votata con il 28,26% dei voti, seguono Autonomisti di Centro con il 14,33%, Forza Italia con l’11,57%, Frate ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Elezioni regionali: in Valle d’Aosta boom dell'UV, cresce il centrodestra. Urne aperte nelle Marche - I primi dati indicano una forte affermazione dell’Union Valdotaine e una crescita del ... Lo riporta repubblica.it