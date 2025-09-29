Regionali in Valle d' Aosta avanti l' Union Valdôtaine | Marche urne aperte fino alle 15
Regionali, spoglio in corso in Valle d'Aosta, dove alle urne si è recato ieri il 62,98% degli aventi diritto. Nelle Marche affluenza al 37,7%, in calo di 5 punti rispetto all'ultima tornata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Regionali in Valle d'Aosta, da primi dati Union Valdotaine in testa con 29,72% - Union Valdotaine in testa alle elezioni regionali della Valle d'Aosta con il 29,72%, seguita dagli Autonomisti di Centro (13,86%) e poi Forza Italia, primo partito del centrodestra con l'11,43%, ... Si legge su ansa.it
Elezioni regionali in Valle d'Aosta, al via lo spoglio: centrodestra a caccia del 42% - Ovest d'Italia dove i cittadini non possono eleggere direttamente il presidente della Giunta, ma "solo" il Consiglio: in gioco i rapporti ... Da msn.com