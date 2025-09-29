Regionali Campania i paletti di Conte | I principi di etica e legalità sono valori non negoziabili

Ilmattino.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«I principi di legalità e di etica pubblica non sono per noi valori negoziabili», chiarisce subito Giuseppe Conte quando varca l?ingresso di Città della Scienza con. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

regionali campania i paletti di conte i principi di etica e legalit224 sono valori non negoziabili

© Ilmattino.it - Regionali Campania, i paletti di Conte: «I principi di etica e legalità sono valori non negoziabili»

In questa notizia si parla di: regionali - campania

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

regionali campania paletti conteRegionali Campania, i paletti di Conte: «I principi di etica e legalità sono valori non negoziabili» - «I principi di legalità e di etica pubblica non sono per noi valori negoziabili», chiarisce subito Giuseppe Conte quando varca l’ingresso di Città della Scienza ... Secondo ilmattino.it

regionali campania paletti conteRegionali in Campania, Conte: «Gli attacchi a Fico? Sono le scorie del passato» - «La politica fatta di dichiarazioni e polemiche non interessa a nessuno: pensiamo ai bisogni dei cittadini campani», avverte Giuseppe Conte riferendosi agli attacchi quotidiani ... Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania Paletti Conte