Regionali Campania Fico ora convoca gli alleati | subito il programma

Il prossimo fine settimana segna un giro di boa importante per il centrosinistra. Anzitutto sabato si insedierà l?assemblea del Pd e il nuovo segretario regionale Piero De Luca mentre. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Regionali Campania, Fico ora convoca gli alleati: subito il programma

In questa notizia si parla di: regionali - campania

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

Regionali in Campania. Martusciello (FI) da Telese Terme: "Candidatura con il centro destra, solo viaggio di andata" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #forzaitalia #forzaitaliacampania #centrodestra #AgendaPolitica https://www.age - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Campania, Piero De Luca: «Con Fico ci stiamo sentendo telefonicamente» - X Vai su X

Regionali Campania, Fico ora convoca gli alleati: subito il programma - Anzitutto sabato si insedierà l’assemblea del Pd e il nuovo segretario regionale Piero De Luca ... Da ilmattino.it

Regionali Campania 2025, il programma di Fico sconfesserà 10 anni di De Luca? Nel 2020 M5S bastonò su sanità e rifiuti - Sanità, gestione dei rifiuti e delle acque, reddito di cittadinanza: come farà Roberto Fico a presentare un programma per la Regione Campania senza parlare ... fanpage.it scrive