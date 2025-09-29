Regionali Campania 2025 il programma di Fico sconfesserà 10 anni di De Luca? Nel 2020 M5S bastonò su sanità e rifiuti

Sanità, gestione dei rifiuti e delle acque, reddito di cittadinanza: come farà Roberto Fico a presentare un programma per la Regione Campania senza parlare dei problemi del decennio deluchiano?.

