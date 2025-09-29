Regionali campagna elettorale allo sprint finale | in piazza De Nava il comizio della Lega

Campagna elettorale al rush finale e ultimi incontri con sostenitori e simpatizzanti in città prima della chiamata alle urne di domenica 5 e lunedì 6 ottobre.Venerdì 3 ottobre, alle ore 18, grande incontro della Lega in piazza De Nava. Matteo Salvini, Claudio Durigon e Roberto Vannacci si. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Regionali in Campania, Cirielli, il matrimonio e la campagna elettorale: «Sono già in campo, ecco perché gli altri nomi non hanno chances»

Il wine resort con Spa immerso nella campagna umbra dove assaporare i piatti regionali

Regionali al buio, partita la corsa alle elezioni spezzatini: i candidati consiglieri fanno campagna, ma non sanno per chi

Regionali Marche, Francesco Acquaroli chiude la campagna elettorale a Porto Potenza Picena L'evento conclusivo è in programma questa sera, venerdì 26 settembre alle 20:30, in piazza della Stazione a Porto Potenza Picena, città del presidente usce

Regionali Calabria, la calata dei big - Ultime battute di campagna elettorale in Calabria, arrivano i big, da Giorgia Meloni ad Elly Schlein e molti altri ... Si legge su quotidianodelsud.it