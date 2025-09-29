Regionali alle 8 comincia spoglio Valle d’Aosta Nelle Marche urne aperte fino alle 15
Roma, 29 set. (askanews) – Urne chiuse ieri sera in Valle d’Aosta dove oggi, alle ore 8, comincia lo spoglio delle schede per eleggere il consiglio regionale che, a sua volta, dovrà scegliere il presidente della regione. Nelle Marche, considerata ‘ago della bilancia’ di questa tornata autunnale e dove la sfida vede il centrodestra puntare sul governatore uscente, il meloniano Francesco Acquaroli e il centrosinistra sull’ex sindaco ed eurodeputato dem Matteo Ricci, si vota anche oggi, dalle 7 alle 15. Il conteggio dei voti comincerà subito dopo la chiusura dei seggi. La prova dell’affluenza sta restituendo al momento un quadro non positivo, sicuramente per la regione adriatica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Questo fine settimana si comincia a votare, nelle Marche e in Valle d'Aosta. Secondo molti l'autunno caldo delle Regionali sarà un test per il governo, un assaggio di quello che succederà tra altri due anni.
