Regionali 2025 l' ora della verità | lo spoglio nelle Marche e in Val d' Aosta
Elezioni regionali in Val d'Aosta e nelle Marche, dove corrono per il centrodestra il presidente uscente Francesco Acquaroli di Fratelli d'Italia e per il centrosinistra Matteo Ricci, europarlamentare del Pd. 13:35 - In Valle d'Aosta, per le elezioni regionali sono state scrutinate al momento 22.188 schede (34,13%), l'Union Valdotaine è al 26,93%, il PD al 9,01% e gli autonomisti di Centro al 14,27%. Il centrodestra unito (Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega) si attesta al 33,12%. Per ottenere il premio di maggioranza la soglia è del 42%. Sono stati regolarmente riaperti i 1.572 seggi elettorali delle Marche, di cui 14 ospedalieri, che resteranno operativi fino alle 15 di oggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
