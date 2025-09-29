Reggia di Caserta la Cassazione riapre il caso sugli straordinari festivi dei dipendenti
La Corte di Cassazione ha accolto, in parte, il ricorso presentato da Lorenzo Della Cioppa, dipendente del Ministero della Cultura in servizio presso la Reggia di Caserta, riguardante il mancato riconoscimento del pagamento delle ore di straordinario festivo.La vicenda trae origine da una. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: reggia - caserta
Toni Servillo e le quattro stagioni di Vivaldi inaugurano “un estate da re” alla reggia di Caserta
Persona con disabilità esclusa dal concerto alla Reggia di Carditello: AITH CISAL Caserta interpella il Garante
Un’Estate da Re. Toni Servillo inaugura la rassegna alla Reggia di Caserta
Ed ora attendiamo settembre 2026! CLAUDIO BAGLIONI IN CONCERTO ALLA REGGIA DI CASERTA! #hoteleuropacaserta #concerto #claudiobaglioni #caserta #reggiadicaserta - facebook.com Vai su Facebook
La Reggia di Caserta vi aspetta domani per l'evento "I Cantieri dei Cantieri" a partire dalle 17:00. Alle ore 18:30 seguirà la presentazione dei lavori che hanno portato al ripristino dello spazio vanvitelliano della Sala delle Guardie del corpo dell'Appartamento d - X Vai su X
Reggia di Caserta, trionfa l’Anticamera della Regina: aperta al pubblico anche oggi - Tour speciali al Parco Reale «La Reggia torna a parlare con la voce del suo architetto: questa straordinaria riapertura svela un vuoto ... Come scrive napoli.repubblica.it
Reggia di Caserta, riapre la Seconda Anticamera della Regina dopo lavori di recupero - Sabato 27 settembre la Reggia di Caserta restituirà al pubblico la Seconda Anticamera dell’Appartamento della Regina, riportata al suo splendore originario ... pupia.tv scrive