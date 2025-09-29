Referto con la dicitura ‘omosex’ a Pescara esplode la polemica privacy

Un controllo di routine all'ospedale di Pescara ha innescato un acceso confronto pubblico quando un sessantunenne ha letto la dicitura «paziente omosex» sul proprio referto. La vicenda, condivisa sui social, ha sollevato interrogativi su privacy, discriminazione e protocolli sanitari. L'indignazione del paziente e il clamore sul web Rientrato a casa con il foglio di dimissioni

"Paziente omosex" sul referto: il caso che solleva dubbi su privacy e rispetto negli ospedali - Il caso del referto con la dicitura «Omosex» a Pescara evidenzia come anche in ambito sanitario sia fondamentale garantire privacy, rispetto e comunicazione inclusiva per tutti i pazienti.

La scritta 'omosex' sul referto medico: 'Sono stato umiliato e discriminato' - Quando ha letto quella parola, impressa nero su bianco sulle pagine del referto, ha sgranato gli occhi, incredulo davanti all'"ennesimo caso di discriminazione", questa volta però ad opera d