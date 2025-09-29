Recupero ex De Giorgio e Palazzo Lotti il Comune | Minoranza ignora la complessità dell' iter

“Bugie e falsità da parte di una minoranza che ignora completamente il progetto”. Il sindaco Filippo Paolini e l'assessore a urbanistica, patrimonio e politiche della casa, Graziella Di Campli, replicano ai consiglieri di opposizione e a Progetto Lanciano sulla manifestazione di interesse che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

