Record di nidi di tartarughe a Castel Volturno | 44 nell' ultima estate
Il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola accoglierà domani (martedì 30 settembre alle 11,30) alla Sala del Consiglio Regionale della Campania i componenti dell'associazione Domizia, presieduta da Vincenzo Ammaliato, impegnata sulla costa Flegrea Domitia all'interno della rete. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Conferenza stampa sul record di nidi di tartaruga marina Caretta caretta a Castel Volturno. Martedì 30 settembre 2025, ore 11.30 Sala del Consiglio Regionale della Campania – Centro Direzional
A Castel Volturno record nidi tartarughe, festa in Regione - L'incontro sarà l'occasione per celebrare il risultato straordinario dell'estate 2025: 44 nidi di tartaruga marina censiti a Castel Volturno (Caserta), che si conferma fra i primissimi siti di ... ansa.it scrive
Record di nidificazioni di tartarughe, Castel Volturno ora celebra il primato - Dai primi nidi dell'estate 2021, a Castel Volturno è andata crescendo di anno in anno la presenza delle tartarughe marine, che nelle notti della bella stagione risalgono le ... Lo riporta ilmattino.it