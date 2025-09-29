"Oggi abbiamo vissuto un momento storico – afferma ‘Reggio Emilia in Comune, per una città ecologica, solidale, giusta’, presente ieri al Valli per Francesca Albanese –, grazie all’impegno del sindaco Massari, il Primo Tricolore è stato consegnato alla relatrice speciale delle Nazioni Unite. Un gesto simbolico ma potente, che ha segnato profondamente tutti e tutte noi. La sua voce, limpida e coraggiosa, ha attraversato la sala con una forza che non lascia indifferenti. La sua analisi, rigorosa e documentata, ha toccato ogni nodo della questione, evidenziando il coinvolgimento politico ed economico dell’Occidente, Italia compresa, nel perpetuarsi di un genocidio che la storia non potrà ignorare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rec e comitati ‘antifà’: "Momento storico"