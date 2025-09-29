Rebecca torna a casa | È arrivato il momento di condividere le mie competenze con chi vive qui

Ternitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Torno a Terni per costruire qualcosa di mio”. A parlare è Rebecca Storani, la ballerina narnese che, dopo un lungo girovagare, torna dove tutto era iniziato. “Dopo anni vissuti in scena e in sala prove - spiega Rebecca che oggi ha 29 anni - sentivo il bisogno di tornare a casa. Terni è il luogo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rebecca - torna

Temptation Island, Sonia B è incinta e torna con Simone, ma si scopre che lui ha risentito e visto la single Rebecca 

Cerca Video su questo argomento: Rebecca Torna Casa 200