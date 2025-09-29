Reazione a catena incapaci totali | volano insulti a fine puntata

Valanga di critiche agli autori di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. I Cima di Rapa si confermano campioni, battendo le sfidanti Terzo atto (Chiara, Valeria e Paola, tre amiche e mamme da Piacenza) ma l'attenzione dei telespettatori è tutta per l' Ultima catena, la prova finale che assegna il montepremi, assai contestato dagli appassionati. I campioni ci arrivano con 109mila euro in ballo. Bella cifra, che come da mesta tradizione viene falcidiata errore dopo errore fino a ridursi ad appena 1.704 euro in gettoni d'oro. E qui scatta il primo moto d'indignazione a casa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Reazione a catena, "incapaci totali": volano insulti a fine puntata

In questa notizia si parla di: reazione - catena

Reazione a Catena 13 luglio 2025: le Uscio e Bottega vincono

Reazione a Catena 14 luglio 2025: le Pane al Pane

Giovediamoci: vinci con cultura e strategia a reazione a catena

Una concorrente biscegliese nel programma Rai “Reazione a catena” #bisceglie - facebook.com Vai su Facebook

Vince come sempre Il preserale della rete ammiraglia “Reazione a Catena” con il 25,1% di share e 3 milioni 788 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Reazione a Catena, chi sono i “Cima di Rapa”: i campioni pugliesi quanto hanno vinto nella puntata del 28 settembre - “Reazione a Catena”, il quiz estivo condotto da Pino Insegno, continua a macinare ascolti e a regalare colpi di scena. Da alphabetcity.it

Reazione a Catena, per i 'Doppia Coppia' maxi-vincita con champagne e polemiche: "Non sono quelli bravi" - I Doppia Coppia centrano la terza vittoria consecutiva a Reazione a Catena, ma il web esplode: cosa è successo nella puntata di domenica 14 settembre. Lo riporta libero.it