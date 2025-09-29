Realme GT 8 Pro rivoluziona il design | fotocamera modulare e personalizzabile

Realme GT 8 Pro debutta con modulo fotocamera intercambiabile, display 2K 144Hz e batteria 7.000 mAh, in arrivo a ottobre. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Realme GT 8 Pro rivoluziona il design: fotocamera modulare e personalizzabile

