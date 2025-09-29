Reading Room in trasferta al Camec
Continuano gli appuntamenti del venerdì al Camec – Centro d’arte moderna e contemporanea della Spezia, con l’ampliamento dell’orario di apertura del museo. L’appuntamento previsto per venerdì 3 ottobre alle 19, promosso dagli Amici del Camec, si inserisce nel progetto “Camec Mag”, in collaborazione con Reading Room Milano. Una sinergia che ha permesso di avere una selezione di riviste d’arte indipendenti nello store del Camec in dialogo con le esposizioni. Il 3, infatti, Francesca Spiller (nella foto), fondatrice di Reading Room, primo spazio milanese interamente dedicato ai magazine, racconta la sua prospettiva sul mondo dell’ editoria periodica contemporanea in un talk dal titolo “L’editoria periodica contemporanea: ricerca, comunità e nuovi immaginari”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
