re carlo la promessa a beatrice nonostante i peccati del padre

È giusto che i figli scontino le colpe dei genitori? Che si paghino le conseguenze per qualcosa che altri hanno fatto, seppur questi altri siano mamma e papà? È un quesito vivo come mai all’interno della famiglia reale inglese. Ci si chiede cosa ne sarà di Beatrice e Eugenia di York dopo l’ennesimo scandalo del Principe Andrea. Re Carlo, però, sembra intenzionato a tenersi vicina (con i meritati onori) l’amata nipote Beatrice. Il desiderio di Beatrice di York. Nei giorni scorsi, Beatrice di York e la sorella Eugenia sono state costrette a sopportare l’ennesimo scandalo. Anche la madre Sarah Ferguson, così come il padre il Principe Andrea, sembra essere stata in contatto con Jeffrey Epstein, condannato per sfruttamento della prostituzione minorile e pedopornografia. 🔗 Leggi su Dilei.it

