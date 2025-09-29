Re Carlo III risponde alla lettera degli alunni di Sant’Elia e Vallerotonda

Frosinonetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un gesto che ha il sapore della storia, quello compiuto dagli alunni delle scuole secondarie di primo grado di SantElia Fiumerapido e Vallerotonda in provincia di Frosinone: nei mesi scorsi, con l’aiuto della professoressa di Inglese Pina Mauriello, hanno scritto una lettera a Sua Maestà Re. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carlo - risponde

Pieraccioni, la gabbia della criceta: invitato all’inaugurazione Giani. Che risponde: “Sto arrivando!”. Ma Carlo Conti rivendica

re carlo iii rispondePerché con Trump e non solo Carlo ha fatto una figura da re - Caro Aldo,l’accoglienza da parte dei reali britannici per Trump è sembrata spropositata rispetto a tante altre visite ufficiali di Stato. Si legge su corriere.it

re carlo iii rispondeRe Carlo imbarazzato dopo la visita ufficiale: “Innamorate di te” - Re Carlo in imbarazzo dopo la visita a Ethel Caterham, la persona più anziana del mondo: “Tutte le ragazze volevano sposarti” ... dilei.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Re Carlo Iii Risponde