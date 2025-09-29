RC Auto in Italia prezzi in aumento e più alti che nel resto d’Europa

L’RC Auto in Italia continua a essere più cara rispetto alla media europea, nonostante un progressivo avvicinamento registrato nell’ultimo decennio. Negli ultimi anni i premi sono tornati a crescere, riportando in primo piano una questione che pesa sulle tasche delle famiglie. Le differenze non riguardano soltanto il confronto con l’estero, ma anche il divario tra Nord e Sud del Paese, con Napoli che resta l’area più costosa per assicurare la macchina. Italia più costosa dell’Unione Europea. Secondo l’ Osservatorio Segugio, sulla base dei dati Ivass, nel 2023 il premio tariffario medio in Italia si è attestato a 286 euro al netto delle tasse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - RC Auto, in Italia prezzi in aumento e più alti che nel resto d’Europa

In questa notizia si parla di: auto - italia

