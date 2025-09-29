Ravezzani | Ecco il miracolo di Allegri Leao deve svegliarsi Resta un enorme problema
Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato anche di Leao e di Allegri: ecco il suo pensiero sulla vittoria del Milan contro il Napoli dal social X. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Battere il Napoli con Estupinian, Bartesaghi e Athekame è stato il vero miracolo di Allegri. #Milan - X Vai su X
