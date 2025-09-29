Ravezzani | Ecco il miracolo di Allegri Leao deve svegliarsi Resta un enorme problema

Pianetamilan.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato anche di Leao e di Allegri: ecco il suo pensiero sulla vittoria del Milan contro il Napoli dal social X. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ravezzani ecco il miracolo di allegri leao deve svegliarsi resta un enorme problema

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Ecco il miracolo di Allegri. Leao deve svegliarsi. Resta un enorme problema”

In questa notizia si parla di: ravezzani - miracolo

ravezzani miracolo allegri leaoRavezzani: “Ecco il miracolo di Allegri. Leao deve svegliarsi. Resta un enorme problema” - Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato anche di Leao e di Allegri: ecco il suo pensiero sulla vittoria del Milan contro il Napoli dal social X ... Secondo msn.com

Milan, Allegri: "Leao torna con il Napoli. Il campionato inizia adesso" - Il Milan, che nell'ultimo turno prima della sosta aveva vinto sul campo del Lecce, torna a San Siro, dove ha perso all'esordio contro la Cremonese. Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Ravezzani Miracolo Allegri Leao