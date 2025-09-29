Ravenna ruba vestiti in un negozio e tenta di rivenderli subito dopo | arrestato grazie a una segnalazione

Notizie.virgilio.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Ravenna per furto aggravato dopo essere stato sorpreso a vendere merce rubata da un negozio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

ravenna ruba vestiti in un negozio e tenta di rivenderli subito dopo arrestato grazie a una segnalazione

© Notizie.virgilio.it - Ravenna, ruba vestiti in un negozio e tenta di rivenderli subito dopo: arrestato grazie a una segnalazione

In questa notizia si parla di: ravenna - ruba

ravenna ruba vestiti negozioRavenna, ruba vestiti in un negozio e tenta di rivenderli subito dopo: arrestato grazie a una segnalazione - Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Ravenna per furto aggravato dopo essere stato sorpreso a vendere merce rubata da un negozio. Lo riporta virgilio.it

ravenna ruba vestiti negozioStava cercando di rivendere la merce appena rubata in negozio: arrestato un 28enne - Stava tentando di vendere in strada articoli di abbigliamento appena rubati in un negozio del centro. Riporta ravennaedintorni.it

Cerca Video su questo argomento: Ravenna Ruba Vestiti Negozio