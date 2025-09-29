Ravenna ruba vestiti in un negozio e tenta di rivenderli subito dopo | arrestato grazie a una segnalazione
Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Ravenna per furto aggravato dopo essere stato sorpreso a vendere merce rubata da un negozio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
