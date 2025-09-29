Raul Ramirez è morto a 19 anni dopo uno scontro di gioco | il calcio spagnolo è sotto shock

Il giovane portiere Raul Ramirez è morto per le conseguenze di uno scontro di gioco violento: da sabato era ricoverato in terapia intensiva a causa di un trauma cranico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

