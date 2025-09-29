Rassegne settimanali e film per colazione | ritornano gli appuntamenti autunnali al cinema in città

Ravennatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal mese di ottobre riprendono le rassegne cinematografiche del cinema Mariani di via Ponte Marino. Anche alla luce del successo di pubblico delle stagioni precedenti, la formula non cambia e vengono confermati i matinée della domenica, con la formula biglietto per il film, brioches e cappuccino. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rassegne - settimanali

rassegne settimanali film colazionePresentata la nuova stagione di rassegne al Mariani, con film in lingua, ospiti in sala e il meglio del cinema d’autore europeo - Presentata la nuova stagione di rassegne al Mariani, con film in lingua, ospiti in sala e il meglio del cinema d'autore europeo ... Come scrive ravennaedintorni.it

Cerca Video su questo argomento: Rassegne Settimanali Film Colazione