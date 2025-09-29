Rapine furti e inseguimenti con incidente Dopo il weekend di follia sulle strade scattano le manette

Un week end di follia sulle strade della zona sud della provincia di Rimini è costato le manette al suo autore, un 51enne napoletano già noto alle forze dell'ordine, che dopo rapine, furti e inseguimenti con incidente è stato ammanettato dai carabinieri per un ordine di custodia cautelare in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Scende dall'auto dopo un incidente e il ladro ruba telefono e portafogli dalla vettura - Tanto è bastato a un malvivente per aprire lo sportello della macchina lasciata incustodita e scap ... Si legge su romatoday.it

Ferrara, evade dagli arresti domiciliari e minaccia di uccidere l'ex fidanzata: «Preso dopo un folle inseguimento in due province, un incidente e una tentata rapina» - Un 27enne è evaso dagli arresti domiciliari a Taglio di Po (Rovigo) e voleva raggiungere l'ex fidanzata per «punirla» perché insieme alla madre lo avevano denunciato per minacce. corrieredibologna.corriere.it scrive