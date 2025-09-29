Servigliano (Fermo) 29 settembre 2025 – Entra nella tabaccheria sita nel centro storico di Servigliano, e con il viso coperto e armato di coltello intima alla proprietaria di consegnargli il contenuto della cassa. Tutto si è consumato in pochi minuti intorno alle 20 si sabato 27 settembre, mentre non c’erano clienti all’interno della tabaccheria, l’uomo è entrato, e con il viso travisato si è avvicinato alla cassa e mostrando un coltello ha intimato alla proprietaria di farsi consegnare l’incasso della giornata. Una volta ottenuto il malloppo, l’uomo si è allontanato facendo perdere le tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio e i colleghi della Stazione di Servigliano per raccogliere le prime testimonianze e acquisire le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapinata due volte in 15 giorni la tabaccheria di Servigliano, stesse modalità: è caccia al bandito