Rapina in pieno giorno nella villa del politico FdI | la sorella minacciata con un cacciavite

Momenti di terrore ad Albettone, in provincia di Vicenza, dove cinque malviventi con il volto coperto hanno fatto irruzione in una villa di famiglia nel cuore del paese. L’assalto è avvenuto domenica 28 settembre intorno alle 13.30, in pieno giorno, mentre la zona era animata dalle attività quotidiane. I ladri sono entrati rapidamente, hanno messo a soqquadro le stanze e, prima di fuggire, hanno minacciato una donna puntandole un cacciavite alla gola. L’inseguimento e la fuga dei malviventi. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i cinque uomini in fuga a bordo di un’auto. È stata la sorella del proprietario di casa ad accorgersi per prima dell’accaduto e a tentare l’inseguimento, come raccontano alcuni testimoni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

