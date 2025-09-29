Rapina in pieno giorno nella villa del politico FdI | la sorella minacciata con un cacciavite
Momenti di terrore ad Albettone, in provincia di Vicenza, dove cinque malviventi con il volto coperto hanno fatto irruzione in una villa di famiglia nel cuore del paese. L’assalto è avvenuto domenica 28 settembre intorno alle 13.30, in pieno giorno, mentre la zona era animata dalle attività quotidiane. I ladri sono entrati rapidamente, hanno messo a soqquadro le stanze e, prima di fuggire, hanno minacciato una donna puntandole un cacciavite alla gola. L’inseguimento e la fuga dei malviventi. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i cinque uomini in fuga a bordo di un’auto. È stata la sorella del proprietario di casa ad accorgersi per prima dell’accaduto e a tentare l’inseguimento, come raccontano alcuni testimoni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: rapina - pieno
Assalto al portavalori in pieno centro abitato e di mattina: rapina riuscita
Rapina in pieno giorno vicino al Maggiore: donna minacciata e derubata
Violenta rapina in pieno centro a Bologna, donna di 36 anni derubata: come è stato catturato il ladro
Rapina a mano armata in pieno giorno al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta: due feriti, arrestato un rapinatore con kalashnikov - X Vai su X
La Provincia Unica TV. . Venerdì scorso una violenta rapina ai danni di un minorenne, due giorni prima l'arresto di un uomo che stava spacciando in pieno pomeriggio: la sicurezza in zona stazione a Monza torna a far discutere - facebook.com Vai su Facebook
Rapina in pieno giorno in Bolognina. Sedicenne derubato del telefono - Rapina in pieno giorno in via Ferrarese, a pochi passi dalla sede del Quartiere Navile. Secondo ilrestodelcarlino.it
Ladri sfondano gioielleria in pieno giorno, la titolare: «Mai vissuto una rapina così violenta». È caccia ai due - Terrore a Torrevecchia: una gioielleria presa d’assalto da due malviventi senza scrupoli in pieno giorno. Segnala leggo.it