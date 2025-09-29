Rapina e truffa ad anziani | ordinanze cautelari per due giovani
Tempo di lettura: 2 minuti Rapina impropria e truffa ai danni di anziani: sono le accuse nei confronti di due giovanissimi nei confronti dei quali è scattata un'ordinanza di custodia cautelare. Il più grande ha 20 anni, l'altro è minorenne (16 anni), entrambi napoletani: ad eseguire i provvedimenti, il primo di detenzione in carcere e l'altro di collocamento in comunità, emessi rispettivamente dal gip del tribunale di Torre Annunziata e dal gip del tribunale per i minorenni di Napoli su richiesta delle due Procure competenti, sono stati i carabinieri della compagnia di Sorrento. Il primo episodio risale allo scorso 14 aprile a Sorrento: stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, uno dei due avrebbe contattato telefonicamente una coppia ultranovantenne presentandosi come maresciallo dei carabinieri, preannunciando il pericolo incombente di un furto e, per evitare di perdere i propri preziosi presenti in casa, avrebbero dovuto consegnarli ad un "collega" che di lì a poco li avrebbe raggiunti.
In questa notizia si parla di: rapina - truffa
