Rapina armato di taglierino le poste a Dalmine | preso

Bergamonews.it | 29 set 2025

Rapina lunedì sera, 29 settembre, alle poste di Dalmine. In azione un uomo sui 50 anni che armato di taglierino avrebbe prima minacciato i cassieri, poi scavalcato il bancone e arraffato qualche migliaia di euro come bottino. L’uomo, fuggito a piedi, sarebbe stato bloccato nelle vicinanze dai carabinieri di Dalmine, intervenuti tempestivamente. Gli uffici postali sono stati chiusi, sul luogo anche il sindaco Francesco Bramani. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

rapina armato di taglierino le poste a dalmine preso

Rapina armato di taglierino le poste a Dalmine: preso

