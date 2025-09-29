Rapina a mano armata a Roma | minacciano un benzinaio e scappano con l’incasso di giornata
Due uomini hanno minacciato con una pistola un benzinaio nel quartiere Torrevecchia di Roma, portando via oltre 4mila euro. Indagini in corso per identificare i rapinatori fuggiti su uno scooter. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Prato, rapina a mano armata in farmacia: intercettato e arrestato
Rapina a mano armata in un distributore in centro a Torino, bottino da migliaia di euro: due arresti
Torino, rapina a mano armata al distributore: arrestati autore e 'palo'
Alle 21:10 “Sacco e Vanzetti” di Giuliano Montaldo con Gian Maria Volonté, Riccardo Cucciolla | I due anarchici italiani emigrati negli Stati Uniti, arrestati a Boston nel maggio del 1920 e processati per rapina a mano armata e omicidio - facebook.com Vai su Facebook
Rapina a mano armata a Molfetta (Bari): due feriti, uno è grave #26settembre #rapina #molfetta - X Vai su X
Torrevecchia: rapina alla stazione di servizio, banditi in fuga con il bottino - Rapina a mano armata in una stazione di servizio di via di Torrevecchia, dove due banditi sono entrati in azione nella mattinata di lunedì 29 settembre. Come scrive romatoday.it