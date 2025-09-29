Rapì neonata a Cosenza nuova perizia psichiatrica per Rosa Vespa La difesa | Accolta nostra richiesta

Verrà sottoposta a giudizio immediato Rosa Vespa, la 51enne che a gennaio rapì una neonata a Cosenza. Questo sarà tuttavia condizionato a una nuova perizia psichiatrica. È quanto deciso dalla gip. Accolta la richiesta della difesa: "Abbiamo chiesto la nomina di un perito perché la nostra consulenza e quella del pm giungono a conclusioni opposte", spiega a Fanpage.it l'avvocata Teresa Gallucci. 🔗 Leggi su Fanpage.it