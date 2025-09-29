Personaggi Tv, dopo i recenti scandali legati a presunti foto-ricatti e tradimenti, Raoul Bova torna a far parlare di sé. L’attore, impegnato in prima serata sia su Rai1 con Don Matteo che su Canale 5 con Buongiorno Mamma!, è stato avvistato a cena (lo scoop è di Dagospia ) con una giovane attrice del cast della fiction che lo vede protagonista. L’incontro non è passato inosservato e ha alimentato nuove indiscrezioni sul privato dell’attore romano. Leggi anche: Raoul Bova, silenzio rotto sullo scandalo: “Ora parlo io” Chi è Beatrice Arnera, la “collega” a cena con Raoul Bova. La donna in questione è Beatrice Arnera, 30 anni, che in Buongiorno Mamma! interpreta Agata, personaggio presente sin dalla prima stagione e molto amato dal pubblico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Raoul Bova, beccato a cena proprio con lei! Di chi si tratta