Davanti a un patrimonio che abbraccia migliaia di abitazioni, intere flotte tra cielo e mare e quote societarie decisive, il sovrano thailandese Rama X incarna oggi l’immagine del monarca più facoltoso del pianeta, un ruolo scolpito da eredità dinastiche e acute strategie d’investimento. Un impero immobiliare che ridefinisce la capitale Il tessuto urbano di Bangkok . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Rama X, il sovrano da record: impero con 17mila case, decine di jet e yacht