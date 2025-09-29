Raid nella villa del consigliere FdI Joe Formaggio sorella terrorizzata da un commando con passamontagna e armi

Cinque uomini incappucciati assaltano la casa di Joe Formaggio ad Albettone. Sorella minacciata con un cacciavite, rubati gioielli e contanti. "Siamo sconvolti".

