Raid della Russia sull’Italia? Improbabile ma possibile scudo da potenziare
Roma, 29 settembre 2025 - L’Europa tiene lo sguardo rivolto al cielo. I droni sono i nuovi Ufo, l’ossessione che ogni giorno entra nelle nostre case attraverso le cronache del fronte Est dove, come fantasmi non sempre identificati, sorvolano città e campagna. E spandono paura a poco prezzo. Nel Baltico puntano il dito verso Mosca. Che smentisce i raid, mentre mischia minacce finte e bombe vere. Generale Giorgio Battisti, analista e già comandante di corpo d’armata della Forza di reazione rapida Nato, c’è da credere alle parole di Volodymyr Zelensky secondo cui l’Italia potrebbe essere bersaglio di una incursione di droni? “La ritengo un’ ipotesi improbabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
