Hanno agito in piena notte, tra sabato e domenica: sapevano come muoversi e dove dirigersi. Ladri scatenati hanno preso d’assalto il negozio di abbigliamento per bambini e ragazzi ‘Pepco’ che si trova nella struttura de Le Gallerie ad Appalto di Soliera. Secondo le prime ricostruzioni, erano da poco passate le tre quando i malviventi sono entrati dalla porta che si affaccia sul retro del negozio. Dopo avere messo a soqquadro i vari ambienti e spostato gli scatoloni, si sono diretti verso la stanza dove c’era la cassaforte. Hanno rotto la porta e si sono introdotti, portando via di peso la cassaforte stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raid al negozio Pepco di Soliera. Razziata la cassaforte col denaro