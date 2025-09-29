RAI1 SI SVEGLIA! AFFARI TUOI TRAINA BALLANDO CON LE STELLE MA NON FINISCE QUI
Quando la lotta si fa dura, i duri cominciano a combattere. Parliamo sempre di televisione ma Rai1 ha cambiato il sabato sera alla luce dei dati d’ascolto della prima sfida tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales. Dati buoni senza dubbio – parliamo del 23% di Milly Carlucci in sovrapposizione con Maria De Filippi, trovarcene chi fa questi dati! – ma non così buoni in un’ottica di sfida alla pari con la concorrente Canale 5. Non c’è più Striscia la Notizia in access ma La Ruota della Fortuna che fa il doppio degli ascolti e così, anticipa Affari Italiani, per il bene sia del game di Stefano De Martino che per lo show della Carlucci, si cambia. 🔗 Leggi su Bubinoblog
