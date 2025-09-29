Rai | Pd Vigilanza ' da Gasparri intimidazione politica e abuso di ruolo contro Goracci'

Roma, 29 set (Adnkronos) - "Gli insulti sguaiati di Maurizio Gasparri a Lucia Goracci sono molto gravi perché rappresentano una vera e propria intimidazione politica nei confronti di una professionista di altissimo livello del servizio pubblico". Lo dicono i componenti del Partito democratico della commissione di Vigilanza Rai. "Non siamo di fronte a critica, ma a un uso distorto del ruolo istituzionale per intimidire il lavoro dei giornalisti, che peraltro arriva da un componente della Commissione di Vigilanza Rai. Attaccare in questo modo Goracci significa colpire la libertà di informazione e il pluralismo che la Costituzione garantisce.

Gasparri contro la giornalista Rai Lucia Goracci: «Negazionista del 7 ottobre». Insorge il sindacato e scoppia la polemica - Bartioli (Odg): «È inaccettabile gettare discredito su una collega che ha sempre operato con riscontri oggettivi e prove documentali». Riporta roma.corriere.it

Gasparri contro giornalista Goracci: “Negazionista sul 7 ottobre”. Difesa da Usigrai e opposizione - Il senatore di Forza Italia attacca l’inviata Rai: “Ha detto che non è vero che sono stati bruciati bambini, si vergogni” ... repubblica.it scrive